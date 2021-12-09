Папа Римский не считает внебрачные интимные отношения самым серьезным грехом

Папа Римский отметил, что грехи телесные не являются самыми серьезными/Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск заявил, что не считает внебрачные интимные отношения самым серьезным грехом.

Об этом сообщает Independent.

Реклама

Как выразился понтифик?

По словам Папы Римского Франциска, "грехи телесные не являются самыми серьезными". В то же время он отметил, что гордость и ненависть являются самыми тяжелыми из грехов.

Призыв Папы

Во время своего визита в Грецию Папа призвал молодых людей не обольщаться современными "сиренами" потребительства.

"Сегодня вас хотят очаровать соблазнительными сообщениями о фальшивых потребностях потребления, культе физического здоровья, развлечения любой ценой. Все это как фейерверки: они вспыхивают на мгновение, а затем превращаются в дым в воздухе", — сказал Папа Римский.

Папа Римский высказался о роли женщин в обществе

Папа Римский Франциск призвал уважать и оберегать женщин. Об этом он сказал, выступая с проповедью в городе Бахдида, который считается местным центром христианства.

Реклама

"Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать", — сказал Франциск.

Он призвал уделять женщинам внимание и предоставлять возможности. Он вспомнил о роли Богоматери, которая всех "защищает сверху".

Читайте также