Папа Римський не вважає позашлюбні інтимні відносини найсерйознішим гріхом

Папа Римський зазначив, що гріхи тілесні не є найсерйознішими/Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск заявив, що не вважає позашлюбні інтимні відносини найсерйознішим гріхом.

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Про це повідомляє Independent.

Як виразився понтифік?

За словами Папи Римського Франциска, "гріхи тілесні не є найсерйознішими". Водночас він зазначив, що гордість і ненависть є найважчими з гріхів.

Заклик Папи

Під час свого візиту до Греції Папа закликав молодих людей не спокушатися сучасними "сиренами" споживацтва.

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"Сьогодні вас хочуть зачарувати спокусливими повідомленнями про фальшиві потреби споживання, культ фізичного здоров’я, розваги за будь-яку ціну. Все це як феєрверки: вони спалахують на мить, а потім перетворюються на дим у повітрі", — сказав Папа Римський.

Папа Римський висловився про роль жінок у суспільстві

Папа Римський Франциск закликав поважати й оберігати жінок. Про це він сказав, виступаючи з проповіддю в місті Бахдіда, яке вважається місцевим центром християнства.

"Хотів би подякувати всім матерям і жінкам цієї країни, сміливим жінкам, які продовжують давати життя, попри всі рани. Жінок треба поважати й оберігати", — сказав Франциск.

Він закликав приділяти жінкам увагу і надавати можливості. Він згадав про роль Богоматері, яка всіх "захищає згори".

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