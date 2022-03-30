Парламент Канады проголосовал за отмену визового режима для Украины

Депутаты парламента Канады поддержали безвиз для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной. Об этом говорится в отчете Постоянного комитета канадского парламента.

Отмечается, что за данный отчет проголосовали депутаты парламента, которые ранее поддержали введение безвизового режима с Украиной.

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"Призываем правительство Канады ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки", – говорится в документе.

Также парламентарии рекомендуют правительству "увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса". Кроме того, депутаты призвали поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны.

"Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ на который отдал президент России Владимир Путин, откровенно нарушая международное право", – подчеркивается в отчете.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдоввел санкции против 160 российских чиновников за их роль во вторжении Москвы в Украину.

Также мы информировали о том, как украинцам получить статус беженца в Канаде и почему это рискованно.