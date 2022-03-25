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Канада вводит новый пакет санкций против чиновников РФ

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25 марта, 01:50
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Кроме того, страна ввела запрет на экспорт ряда технологий
Джастин Трюдо ввел санкции против 160 российских чиновников. Коллаж "Сегодня"
Джастин Трюдо ввел санкции против 160 российских чиновников. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ввел санкции против 160 российских чиновников за их роль во вторжении Москвы в Украину.

Об этом сообщает на The National Post.

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Премьер-министр объявил о новых санкциях в отношении 160 членов Совета Федерации, а также о предстоящем запрете на экспорт определенных товаров и технологий в Россию. Этим заявлением на пресс-конференции Трюдо завершил поездку в Брюссель на саммит лидеров "Большой семерки", члены которой обязались помочь Украине с мирным решением войны. Также страна ввела запрет на экспорт ряда технологий.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Великобритания заморозила активы российских Газпромбанка, Альфа-Банка, а также государственной судоходной компании "Совкомфлот".

Также мы писали, что после вторжения России в Украину, на страну-агрессора посыпались мощные экономические санкции. В частности, Великобритания запретила какие-либо транзакции с российским Центробанком и Минфином. Впоследствии аналогичные меры были введены Южной Кореей.

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В то же время в США ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

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