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Канада запроваджує новий пакет санкцій проти чиновників РФ

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25 березня, 01:50
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Крім того, країна запровадила заборону на експорт низки технологій
Джастін Трюдо ввів санкції проти 160 російських урядовців. Колаж "Сьогодні"
Джастін Трюдо ввів санкції проти 160 російських урядовців. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ввів санкції проти 160 російських чиновників за їхню роль у вторгненні Москви до України.

Про це повідомляє The National Post.

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Деталі

Прем'єр-міністр оголосив про нові санкції щодо 160 членів Ради Федерації, а також про майбутню заборону на експорт певних товарів та технологій до Росії. Цією заявою на прес-конференції Трюдо завершив поїздку до Брюсселя на саміт лідерів "Великої сімки", члени якої зобов'язалися допомогти Україні з мирним рішенням війни. Також країна запровадила заборону на експорт низки технологій.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що Великобританія заморозила активи російських Газпромбанку, Альфа-Банку, а також державної судноплавної компанії "Радкомфлот".

Також ми писали, що після вторгнення Росії в Україну, на країну-агресора посипалися потужні економічні санкції . Зокрема, Великобританія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом аналогічні заходи було запроваджено Південною Кореєю.

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Водночас у США ввели обмеження проти 19 російських олігархів , 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних з ними осіб.

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Артилерія Артилерія
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РСЗВ РСЗВ
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