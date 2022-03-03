США вводять санкції проти Пєскова та 19 російських бізнесменів

РФ продовжує "тонути" у санкціях

Щодня проти РФ запроваджуються нові санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки продовжують вводити санкції проти РФ. Нові обмеження стосуються прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, а також 19 російських бізнесменів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Деталі

Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Санкції проти "Газпрому"

Багато країн уже запровадили санкції проти Росії через вторгнення в Україну. До них приєдналася Велика Британія. Країна запроваджує санкції проти "Газпрому".

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