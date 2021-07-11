Партия Санду лидирует на парламентских выборах в Молдове

По результатам подсчета более половины протоколов, политсила нынешнего президента страны оставила далеко позади всех соперников

Майя Санду. Фото: facebook.com/maia.sandu

На досрочных парламентских выборах в Молдове, которые прошли в воскресенье, 11 июля, по результатам подсчета почти 60% протоколов с избирательных участков лидирует партия президента страны Майи Санду "Действие и солидарность".

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК Молдовы.

Так, на данный момент у партии "Действие и солидарность" (PAS) 43,37% голосов, более чем на 10% отстает от нее блок коммунистов и социалистов BECS – за него проголосовал 31% избирателей. На третьем месте партия "Шор" с 7,28%.

В ЦИК также сообщили, что на момент закрытия избирательных участков явка превысила 48%.

Напомним, в феврале Европейский Союз поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент Молдовы.

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Майя Санду заявила о намерении распутить парламент после того как Конституционный суд признал коалицию из пророссийской Партии социалистов и партии "Шор" и обязал президента назначить на пост премьера кандидата от парламентского большинства.

Мы также писали, что президент Молдовы Майя Санду обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским контрабанду и коррупцию, которые представляют большую проблему для экономик двух стран и предложила совместно работать над преодолением этих явлений.

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