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ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент Молдовы

28 февраля, 21:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Молдовы не отступит от намерения провести досрочные парламентские выборы

Недавно избранный президент Молдовы Майя Санду не намерена отступать от своего требования о досрочных парламентских выборах в стране.

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Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, она заявила на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Кишиневе 28 февраля.

"Граждане отдали свой голос, и требуют очищения страны от коррупции, реформирования юстиции. Это не нравится некоторым группам, которые имеют свои интересы и представлены в нынешнем парламенте", – сказала Санду.

Президент назвала досрочные парламентские выборы своим приоритетом, отметив их важность наряду с борьбой против пандемии COVID-19.

Шарль Мишель и Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Шарль Мишель и Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

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Мишель выразил Санду поддержку досрочных выборов в Молдове.

"Усилия, которые вы прилагаете для расследования банковского мошенничества и борьбы с коррупцией, имеют решающее значение для укрепления нации. Досрочные парламентские выборы дают возможность реализовать это", – сказал он.

Напомним, что в конце декабря Майя Санду назначила временного премьер-министра, но на этой неделе Конституционный суд признал коалицию из пророссийской Партии социалистов и партии "Шор" и обязал президента назначить на пост премьера кандидата от парламентского большинства.

Однако Санду заявила, что вместо этого будет добиваться досрочных парламентских выборов, и предложила несогласным депутатам инициировать ее импичмент. Учитывая народную популярность Санду, отправить ее в отставку фактически невозможно.

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Если парламент все же объявит ей недоверие, на референдуме за ее отставку должно высказаться больше 943 006 молдован – именно столько голосов она набрала по результатам ноябрьских президентских выборов.

Видео: Сегодня

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Молдова досрочные выборы парламентские выборы Шарль Мишель Майя Санду
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