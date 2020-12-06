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Санду потребовала отставки правительства Молдовы

6 декабря, 15:29

Ольга Литвин Ольга Литвин

Майя Санду настаивает на досрочных выборах

Избранный президент Молдовы Майя Санду на митинге в Кишиневе потребовала досрочных выборов и отставки правительства.

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Об этом сообщает молдавский новостной сайт NewsMaker, который вел трансляцию акции протеста.

Фото: newsmaker.md

Фото: newsmaker.md

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Санду заявила, что в спешке принимаемые парламентом Молдовы законы нарушают Конституцию страны.

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"Это парламентское большинство — позор. Это все можно остановить, только организовав досрочные выборы. А самый короткий путь к досрочным выборам — это отставка правительства", — сказала она.

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Фото newsmaker.md

Фото newsmaker.md

Напомним, избранный президент Молдовы Майя Санду возмущена инициативой депутатов-социалистов вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента и считает ее попыткой захватить власть. Она призвала граждан выйти на протест.

Майя Санду была избрана президентом Молдовы на выборах 15 ноября. За нее проголосовали более 57% избирателей, тогда как за действующего президента Игоря Додона – лишь 42%. Инаугурация Санду должна пройти 24-25 декабря.

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отставка правительство Молдова досрочные выборы протестующие Майя Санду
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