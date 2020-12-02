Санду обвинила Додона в попытке захвата власти и созывает протест

Избранный президент Молдовы Майя Санду возмущена инициативой депутатов-социалистов вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента и считает ее попыткой захватить власть. Она призвала граждан выйти на протест 3 декабря.

Реклама

Об этом Санду заявила на пресс-конференции в среду, передает NewsMaker.

"Законопроект, зарегистрированный в парламенте, согласно которому СИБ предлагают вывести из-под подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление политика, проигравшего выборы президента (Игоря Додона. – Ред). Это попытка захватить власть", – считает избранный президент.

Она добавила, что намерена опротестовать действия депутатов в Конституционном суде.

В связи с этим, Санду анонсировала акцию протеста 3 декабря перед зданием парламента.

В тренде Первый человек на Марсе: Маск назвал сроки экспедиции

Реклама

"Правящее большинство хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", – заявила она.

Напомним, Майя Санду была избрана президентом Молдовы на выборах 15 ноября. За нее проголосовали более 57% избирателей, тогда как за действующего президента Игоря Додона – лишь 42%.

Инаугурация Санду должна пройти 24-25 декабря.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама