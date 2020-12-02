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Санду обвинила Додона в попытке захвата власти и созывает протест

2 декабря, 20:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новоизбранный президент Молдовы призвала людей выйти на митинг 3 декабря

Избранный президент Молдовы Майя Санду возмущена инициативой депутатов-социалистов вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента и считает ее попыткой захватить власть. Она призвала граждан выйти на протест 3 декабря.

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Об этом Санду заявила на пресс-конференции в среду, передает NewsMaker.

"Законопроект, зарегистрированный в парламенте, согласно которому СИБ предлагают вывести из-под подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление политика, проигравшего выборы президента (Игоря Додона. – Ред). Это попытка захватить власть", – считает избранный президент.

Она добавила, что намерена опротестовать действия депутатов в Конституционном суде.

В связи с этим, Санду анонсировала акцию протеста 3 декабря перед зданием парламента.

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"Правящее большинство хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", – заявила она.

Напомним, Майя Санду была избрана президентом Молдовы на выборах 15 ноября. За нее проголосовали более 57% избирателей, тогда как за действующего президента Игоря Додона – лишь 42%.

Инаугурация Санду должна пройти 24-25 декабря.

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протесты Молдова захват власти Игорь Додон Майя Санду
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