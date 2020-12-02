Санду обвинила Додона в попытке захвата власти и созывает протест

Избранный президент Молдовы Майя Санду возмущена инициативой депутатов-социалистов вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента и считает ее попыткой захватить власть. Она призвала граждан выйти на протест 3 декабря.
Об этом Санду заявила на пресс-конференции в среду, передает NewsMaker.
"Законопроект, зарегистрированный в парламенте, согласно которому СИБ предлагают вывести из-под подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление политика, проигравшего выборы президента (Игоря Додона. – Ред). Это попытка захватить власть", – считает избранный президент.
Она добавила, что намерена опротестовать действия депутатов в Конституционном суде.
В связи с этим, Санду анонсировала акцию протеста 3 декабря перед зданием парламента.
"Правящее большинство хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", – заявила она.
Напомним, Майя Санду была избрана президентом Молдовы на выборах 15 ноября. За нее проголосовали более 57% избирателей, тогда как за действующего президента Игоря Додона – лишь 42%.
Инаугурация Санду должна пройти 24-25 декабря.
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