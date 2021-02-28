ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент Молдови

Нещодавно обраний президент Молдови Майя Санду не має наміру відступати від своєї вимоги щодо дострокових парламентських виборів в країні.

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Про це, як повідомляє Інтерфакс-Україна, вона заявила на спільній прес-конференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем в Кишиневі 28 лютого.

"Громадяни віддали свій голос, і вимагають очищення країни від корупції, реформування юстиції. Це не подобається деяким групам, які мають свої інтереси і представлені в нинішньому парламенті", – сказала Санду.

Президент назвала дострокові парламентські вибори своїм пріоритетом, зазначивши їх важливість поряд з боротьбою проти пандемії COVID-19.

Реклама Шарль Мішель та Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Мішель висловив Санду підтримку дострокових виборів в Молдові.

"Зусилля, яких ви докладаєте для розслідування банківського шахрайства і боротьби з корупцією, мають вирішальне значення для зміцнення нації. Дострокові парламентські вибори дають можливість реалізувати це", – сказав він.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Майя Санду призначила тимчасового прем'єр-міністра, але цього тижня Конституційний суд визнав коаліцію з проросійської Партії соціалістів та партії "Шор" й зобов'язав президента призначити на пост прем'єра кандидата від парламентської більшості.

Однак Санду заявила, що замість цього домагатиметься дострокових парламентських виборів, і запропонувала незгодним депутатам ініціювати її імпічмент. З огляду на народну популярність Санду, відправити її у відставку фактично неможливо.

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Якщо парламент все ж оголосить їй недовіру, на референдумі за її відставку має висловитися понад 943 006 молдован – саме стільки голосів вона набрала за результатами листопадових президентських виборів.

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