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ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент Молдови

28 лютого, 21:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент Молдови не відступить від наміру провести дострокові парламентські вибори

Нещодавно обраний президент Молдови Майя Санду не має наміру відступати від своєї вимоги щодо дострокових парламентських виборів в країні.

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Про це, як повідомляє Інтерфакс-Україна, вона заявила на спільній прес-конференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем в Кишиневі 28 лютого.

"Громадяни віддали свій голос, і вимагають очищення країни від корупції, реформування юстиції. Це не подобається деяким групам, які мають свої інтереси і представлені в нинішньому парламенті", – сказала Санду.

Президент назвала дострокові парламентські вибори своїм пріоритетом, зазначивши їх важливість поряд з боротьбою проти пандемії COVID-19.

Шарль Мішель та Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Шарль Мішель та Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

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Мішель висловив Санду підтримку дострокових виборів в Молдові.

"Зусилля, яких ви докладаєте для розслідування банківського шахрайства і боротьби з корупцією, мають вирішальне значення для зміцнення нації. Дострокові парламентські вибори дають можливість реалізувати це", – сказав він.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Майя Санду призначила тимчасового прем'єр-міністра, але цього тижня Конституційний суд визнав коаліцію з проросійської Партії соціалістів та партії "Шор" й зобов'язав президента призначити на пост прем'єра кандидата від парламентської більшості.

Однак Санду заявила, що замість цього домагатиметься дострокових парламентських виборів, і запропонувала незгодним депутатам ініціювати її імпічмент. З огляду на народну популярність Санду, відправити її у відставку фактично неможливо.

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Якщо парламент все ж оголосить їй недовіру, на референдумі за її відставку має висловитися понад 943 006 молдован – саме стільки голосів вона набрала за результатами листопадових президентських виборів.

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Молдова дострокові вибори парламентські вибори Шарль Мішель Майя Санду
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