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Санду назначила временного премьер-министра Молдовы

31 декабря, 15:23

Виталий Семченко Виталий Семченко

Им стал глава МИДа Аурелиу Чокой

Новый президент Молдовы Майя Санду назначила исполняющего обязанности премьер-министра страны. Им стал глава МИДа Аурелиу Чокой.

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Об этом пишет News Maker.

Предыдущий глава правительства Ион Кику подал в отставку. По его словам, это было необходимо для роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

Согласно молдавскому законодательству, президент должен назначить и.о. премьер-министра кого-то из действующего состава министров.

Что известно о временном премьере?

Аурелиу Чокою 52 года. Он окончил факультет журналистики. Ранее был послом Молдовы в Дании, Китае, а затем в США. Также дипломат занимал должность советника экс-президента Игоря Додона, занимался внешней политикой.

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Занимал пост министра с ноября 2019 года по март 2020 года. В ноябре он вновь возглавил Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

Как сообщалось ранее, Санду намерена посетить Украину в январе следующего года.

Кроме того, парламент Молдовы вернул русскому языку статус языка межнационального общения, что предоставляет ему множество преференций. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал это решение очень опасным.

Также мы писали, что депутаты приняли законопроект Партии социалистов, отменяющий запрет на ретрансляцию в стране российских новостей.

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