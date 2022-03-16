ПАСЕ официально признала Приднестровье зоной российской оккупации

Представители Молдовы не участвовали в составлении этой поправки. Коллаж "Сегодня"
ПАСЕ на заседании 15 марта признала Приднестровье зоной российской оккупации.
Об этом сообщает Eurointegration.
Подробности
Члены ПАСЕ поддержали резолюцию, а окончательное решение будет принято Комитетом Министров Совета Европы 17 марта. Сообщается, что ПАРЕ единогласно утвердила поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.
Стоит отметить, что представители Молдовы не участвовали в составлении этой поправки, но они не высказались против на голосовании.
"РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и соответственно, оккупацию Приднестровского района", – такую формулировку предложили члены ПАСЕ.
Напомним, Кремль решил втянуть в свои кровавые игры и Молдову, которая на фоне войны в Украине 3 марта подписала заявку о вступлении в Евросоюз. Приднестровский регион Молдовы, который неподконтролен официальному Кишиневу с 1990 года и контролируется Россией, потребовал от Молдовы признать его "независимость".
Обстановка
- Сейчас Молдова принимает у себя десятки тысяч беженцев из Украины, что уже создает некоторые проблемы. Страна оказалась неготовой к хлынувшему потоку соседей, однако она продолжает принимать украинцев.
- В Украине не исключают, что международный преступник Владимир Путин захочет перебросить подразделения, расквартированные на российской военной базе в Приднестровье.
- Чтобы усложнить эту задачу, 4 марта на границе Украины с непризнанным образованием Приднестровье был взорван мост.