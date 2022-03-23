Пекин поддерживает Путина в вопросе вторжения в Украину – Столтенберг

НАТО не нравится позиция Пекина / Коллаж "Сегодня"

Позиция Китая в отношении развязанной Россией войны в Украине будет отдельной темой обсуждения на саммите НАТО, который ожидается в Брюсселе 24 марта. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне саммита заявил, что Пекин оказывает политическую поддержку международному преступнику Владимиру Путину, что недопустимо.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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"Столтенберг обвинил Китай в оказании политической поддержки и "распространении вопиющей лжи и дезинформации" и сказал, что роль Пекина во вторжении будет рассмотрена на саммите. Он сказал, что Китай поставил под сомнение право независимых стран выбирать свой собственный путь, добавив, что Альянс обеспокоен тем, что Китай может оказать "материальную поддержку российскому вторжению"", – сообщает телеканал.

Свою порцию критики, но не более получил Минск. Столтенберг потребовал, чтобы Беларусь прекратила свое участие в путинском вторжении.

Столтенберг предупредил, что решения, принятые на завтрашнем саммите, будут иметь "далеко идущие последствия".

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Позиция Пекина