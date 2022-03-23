Пекін підтримує Путіна у питанні вторгнення в Україну – Столтенберг

НАТО не подобається позиція Пекіна / Колаж "Сьогодні"
Позиція Китаю щодо розв'язаної Росією війни в Україні буде окремою темою обговорення на саміті НАТО, який очікується у Брюсселі 24 березня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні саміту заявив, що Пекін надає політичну підтримку міжнародному злочинцю Володимиру Путіну, що є неприпустимим.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Заява
"Столтенберг звинуватив Китай у наданні політичної підтримки та "поширенні кричущої брехні та дезінформації" і сказав, що роль Пекіна у вторгненні буде розглянута на саміті. Він сказав, що Китай поставив під сумнів право незалежних країн вибирати свій власний шлях, додавши, що Альянс стурбований тим, що Китай може надати "матеріальну підтримку російському вторгненню", – повідомляє телеканал.
Свою порцію критики, але не більше отримав Мінськ. Столтенберг зажадав, щоб Білорусь припинила свою участь у путінському вторгненні.
Столтенберг попередив, що рішення, прийняті на завтрашньому саміті, матимуть "далекосяжні наслідки".
Позиція Пекіна
- Офіційно Китайська Народна Республіка не допомагає Кремлю у війні проти України. Навіть було заявлено, що Червоний Хрест Китаю надасть Україні гуманітарну допомогу на 10 млн юанів (понад 1,5 млн доларів).
- КНР Сі Цзіньпін запевнив, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій, що розгортаються в Україні, "не відповідають нічиїм інтересам".
- До цієї розмови Вашингтон хотів, щоб Пекін використав свій вплив на Володимира Путіна для припинення війни в Україні.
- Трохи раніше Москва попросила у Китаю військову та економічну допомогу у війні з Україною. Про це повідомила американська газета The New York Times.