Пекін підтримує Путіна у питанні вторгнення в Україну – Столтенберг

НАТО не подобається позиція Пекіна / Колаж "Сьогодні"

Позиція Китаю щодо розв'язаної Росією війни в Україні буде окремою темою обговорення на саміті НАТО, який очікується у Брюсселі 24 березня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні саміту заявив, що Пекін надає політичну підтримку міжнародному злочинцю Володимиру Путіну, що є неприпустимим.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Реклама

Заява

"Столтенберг звинуватив Китай у наданні політичної підтримки та "поширенні кричущої брехні та дезінформації" і сказав, що роль Пекіна у вторгненні буде розглянута на саміті. Він сказав, що Китай поставив під сумнів право незалежних країн вибирати свій власний шлях, додавши, що Альянс стурбований тим, що Китай може надати "матеріальну підтримку російському вторгненню", – повідомляє телеканал.

Свою порцію критики, але не більше отримав Мінськ. Столтенберг зажадав, щоб Білорусь припинила свою участь у путінському вторгненні.

Столтенберг попередив, що рішення, прийняті на завтрашньому саміті, матимуть "далекосяжні наслідки".

Реклама

Позиція Пекіна