Пентагон выяснил, на сколько дней отстала армия России на фронте

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

С начала вторжения Российской Федерации в Украину хозяину Кремля Владимиру Путину не удалось достичь ни одной из основных целей, а его войско отстает на две недели от планов.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время брифинга.

Реклама

" Он (Путин – Ред.) продолжает наращивать силы и нести потери. Он продолжает видеть, что некоторые из его возможностей уменьшаются. Преимущественно речь идет об артиллерийском бое. Путин не добился ни одной из основных целей. Мариуполь до сих пор не захвачен. Сопротивление "Азовстали" продолжается", – сказал он.

В Пентагоне оценили, что российский диктатор отстает на две недели от того, на каких позициях он хотел бы быть на Донбассе и на юге, и непонятно, как ситуация будет развиваться.

"Будьте уверены, что украинцы могут продолжать защищать свою территорию… Нам непонятно, насколько изменились какие-либо стратегические цели Путина. Мы не знаем, хочет ли он просто контролировать Донбасс и объявить победу, или он хочет использовать этот контроль для дальнейших атак. У нас нет абсолютной уверенности в планах Путина", – добавил чиновник.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":