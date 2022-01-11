Переговоры США и РФ: у Байдена назвали два варианта для Путина

Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Власти США считают, что на данном этапе переговоров по НАТО у президента РФ Владимира Путина есть два пути для решения ситуации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Он может пойти по пути дипломатии – на этой неделе еще два раунда переговоров; мы считаем их тройным пакетом, что, я думаю, они также подтвердили со своей стороны, – или есть путь эскалации. Мы, безусловно, надеемся, что путь дипломатии – это путь, по которому они пойдут", – сказала Псаки.
По ее словам, в ходе переговоров США вновь напомнили России о том, какие последствия ее ожидают в случае вторжения в Украину.
Говоря о том, как мог бы выглядеть выбор дипломатического пути со стороны РФ, Псаки напомнила, что неподалеку от границ Украины находится около 100 тыс. российских солдат, которых нужно вернуть обратно в казармы.
"Очевидно, что вернуть эти войска в казармы, сообщив нам о своем намерении сделать это, было бы простым способом продемонстрировать деэскалацию", – сказала она.
Переговоры США – Россия
- В Женеве 10 января состоялись двусторонние переговоры между США и Россией. Москва потребовала от США юридических гарантий того, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО. Это якобы является вопросом "нацбезопасности" для России. Однако заместитель госсекретаря США Венди Шерман подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому закрыть дверь в Альянс для любой страны.
- На фоне ультиматума Кремля 12 января пройдет заседание Совета Россия-НАТО, а 13-го – Россия-ОБСЕ.
- В то же время генсек Альянса пообещал Киеву, что никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине. По его словам, у всех союзников НАТО одинаковый подход к России: сдерживание и готовность к диалогу.
- 30 декабря президенты США и России провели телефонный разговор. Американский президент пригрозил Путину проблемами в случае вторжения в Украину.