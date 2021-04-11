РФ должна объяснить войска у границ: Германия и Франция поддержали Украину в ОБСЕ

Опасения Евросоюза из-за перемещения российской военной техники к границам с Украиной Россия могла бы развеять, если бы четко объяснила свои действия, но она молчит, что вызывает обоснованные подозрения.

Об этом говорится в совместном заявлении Германии и Франции по случаю встречи государств-участников ОБСЕ, инициированной Украиной, от участия в которой отказалась РФ.

Две страны выразили полную поддержку Украине, что касается созыва встречи и требований к России предоставить объяснения.

"Украина вполне оправдано запустила этого механизма в свете передвижения российских войск, и Германия и Франция полностью поддерживают ее. Мы сожалеем, что ответ России на вопросы, заданные Украиной, не удовлетворил потребность в информации. Россия не ответила", – говорится в заявлении.

Франция и Германия также выразили сожаление, что Россия отказалась принять участие в заседании, упустив еще одну возможность объяснить свои действия, и снова призвали ее таки сделать это.

"Германия и Франция хотели бы подтвердить свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах... Мы призываем Россию пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои военно-политические обязательства перед ОБСЕ", – говорится в заявлении.

Обе страны также заявили, что продолжат усилия в рамках нормандского формата для полного выполнения Минских договоренностей.

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Кроме того, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр позже написала в Twitter о подозрениях, которые вызывают действия России без объяснений.

"Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются", – заявила она.

Напомним, Украина инициировала специальное заседание ОБСЕ из-за наращивания Россией войск возле своих границ. Однако РФ отказалась участвовать в заседании стран-членов организации.

Отметим, в последнее время поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, применяя запрещенное вооружение, украинская армия едва ли не каждый день несет потери. Тем временем РФ перебрасывает войска к границе с Украиной

По последним данным, Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов "Искандер" к границам с Украиной – зафиксировано передвижение танков, боевых машин пехоты (БМП), а также систем залпового огня "Ураган".