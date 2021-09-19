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Первая гражданская миссия SpaceX Inspiration4 успешно приземлилась на Землю

Виктория Барановская
19 сентября, 18:07
Капсула корабля CrewDragon приземлилась вблизи Флориды

Inspiration4 стала первой миссией, экипаж которой состоял исключительно из гражданских пассажиров

Первая космическая миссия компании SpaceX Insiration4 в которой были только гражданские лица, 19 сентября, успешно вернулась домой.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Капсула корабля CrewDragon приземлилась вблизи Флориды.

Отметим, что Inspiration4 стала первой миссией, экипаж которой состоял исключительно из гражданских пассажиров, а не профессиональных астронавтов, которые отправились на орбиту Земли. Она кардинально отличается тем, что команда провела в космосе несколько дней.

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