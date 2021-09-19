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Перша громадянська місія SpaceX Inspiration4 успішно приземлилася на Землю

Вікторія Барановська
19 вересня, 18:07
Капсула корабля CrewDragon приземлилася поблизу Флориди

Inspiration4 стала першою місією, екіпаж якої складався виключно з цивільних пасажирів

Перша космічна місія компанії SpaceX Insiration4 в якій були тільки цивільні особи, 19 вересня, успішно повернулася додому.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Капсула корабля CrewDragon приземлилася поблизу Флориди.

Відзначимо, що Inspiration4 стала першою місією, екіпаж якої складався виключно з цивільних пасажирів, а не професійних астронавтів, які відправилися на орбіту Землі. Вона кардинально відрізняється тим, що команда провела в космосі кілька днів.

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