Первая в ЕС. Франция запустила цифровые COVID-паспорта

Цифровой сертификат вакцинации по-французски – это программа TousAntiCovid, по которой уже можно будет полететь в любой заморский департамент страны

Франция первой в Евросоюзе начала тестировать цифровой туристический COVID-сертификат в рамках общеевропейской схемы, которая уже к лету позволит жителям ЕС свободно путешествовать по блоку.

Об этом сообщает The Guardian.

Мобильное приложение TousAntiCovid уже знакомо французам – раньше оно использовалось для отслеживания контактов заразившихся. Но сейчас его обновили – теперь в программе содержатся результаты теста на коронавирус или данные о вакцинации.

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Начиная с этой недели и до 29 апреля, его можно применять на авиарейсах при перелете из континентальной Франции на Корсику и другие морские департаменты.

Фото: TousAntiCovid

Программа генерирует QR-код, в котором содержится различная информация, в том числе имя путешественника, дата вакцинации и тип вакцины, которую ему ввели, данные врача или лаборатории, которые можно проверить по национальной базе данных.

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В будущем приложение может использоваться для посещения общественных мероприятий – концертов, фестивалей и ярмарок. При этом для баров и ресторанов его использовать не будут.

Несколько других стран уже разрабатывают аналогичные приложения. Однако пока что неясно, как они будут работать сообща.

Министр по вопросам цифровизации Седрик О уже заверил, что французские испытания станут частью "усиленной, консолидированной и стандартизированной" общеевропейской системы. На этом фоне с несколькими странами и авиакомпаниями ведутся переговоры о скорейшем признании TousAntiCovid.

На прошлой неделе Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс выразил ожидания, что цифровой "зеленый" сертификат ЕС заработает к 21 июня.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в марте сообщила, что в ЕС разработали единый стандарт COVID-паспортов.

А вот на днях Украина договорилась с ЕК о сотрудничестве в обеспечении совместимости украинского и европейского COVID-паспортов.

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