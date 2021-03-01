Еврокомиссия разработала COVID-паспорта: что это и с чем их едят

"Зеленые пропуска" будут содержать информацию о вакцинации, ПЦР-тестах или выздоровлении после COVID

Европейская комиссия разработала цифровые паспорта вакцинации от коронавируса и до конца месяца представит соответствующий закон для Европарламента.

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Как сообщает Reuters, об этом 1 марта сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Разработанные цифровые "зеленые пропуска" (Green Pass) будут основаны на принципах защиты данных, безопасности и конфиденциальности. При этом они будут содержать информацию:

о вакцинации человека;

результатах COVID-тестов тех, кто еще не был вакцинирован;

выздоровлении после перенесенной коронавирусной болезни.

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И предполагается, что этот механизм позволит европейцам свободнее путешествовать в летний период.

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"Цифровой зеленый пропуск" должен облегчить жизнь европейцев. Наша цель – постепенно дать им возможность безопасно перемещаться по Евросоюзу или за границу для работы или туризма", – говорится в "твите" фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что в ЕС нет единого мнения насчет "паспортов вакцинации". В то время, как туристические Испания и Греция намерены открыться для туристом этим летом, другие страны – в частности, Франция и Бельгия – посчитали такой механизм несправедливым в отношении невакцинированных граждан.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что попытаются избежать дискриминации граждан, которые не получили вакцину.

В то же время, в Минздраве Украины заявили, что не собираются вводить COVID-паспорта, но могут использовать международных свидетельства о вакцинации.

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