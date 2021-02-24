Українська
$ 27,9
33,88
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Новая норма? В Израиле прошел концерт "только для вакцинированных"

24 февраля, 23:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В стране ввели пропуска Green Pass для тех, кто переболел коронавирусом, или принял вакцину

Благодаря успешной вакцинации от коронавируса, Израиль смягчил карантинные ограничения и возобновил культурные мероприятия – в стране прошел необычный концерт, на который пускали только людей с иммунитетом от COVID-19.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

Выступление израильской певицы Нурит Гальрон проходило под открытым небом в тель-авивском парке Яркон. Чтобы попасть на него, необходимо было предъявить Green Pass.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Реклама

Этот сертификат был подтвержден правительством и подтверждает, что имеющий его получил обе дозы вакцины или вылечился от COVID-19 и предположительно имеет иммунитет.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Фото: REUTERS/Amir Cohen

В тренде
Johnson & Johnson просит ВОЗ одобрить ее вакцину от коронавируса: что о ней известно

Такая система пропусков была запущена в Израиле на минувших выходных. Green Pass действителен в течение шести месяцев после полного курса вакцинации и позволяет посещать тренажерные залы, бассейны, театры и отели.

Фото: REUTERS/Amir Cohen
Реклама

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Стоит отметить, что, благодаря оперативному развертыванию вакцины Pfizer-BioNTech, Израиль стал мировым лидером в сфере иммунизации населения. На данный момент как минимум одну из двух необходимых доз вакцины получила уже почти половина израильтян.

Напомним, что через три недели после начала массовой вакцинации в Израиле начался спад заражений и госпитализаций из-за COVID-19.

Видео: Сегодня

Но, несмотря на это, власти приняли решение продлить запрет на въезд и выезд из страны до 6 марта.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль концерт вакцинация вакцина Тель-Авив коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
"Шок и ужас". Великобритания в пух и прах разнесла Россию в ООНДругие страны
Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режиме
Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режимеДругие страны
"Вакцинация может стать бесполезной": в ВОЗ назвали условие для победы над COVID-19Другие страны
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны
Вакцина от COVID-19 прибудет в Украину завтра. Но использовать ее, скорее всего, нельзя
Вакцина от COVID-19 прибудет в Украину завтра. Но использовать ее, скорее всего, нельзяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять