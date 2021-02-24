Нова норма? В Ізраїлі пройшов концерт "лише для вакцинованих"

У країні ввели перепустки Green Pass для тих, хто перехворів на коронавірус, або отримав вакцину

Завдяки успішній вакцинації від коронавірусу, Ізраїль пом'якшив карантинні обмеження і відновив культурні заходи – в країні пройшов незвичайний концерт, на який пускали лише людей із імунітетом від COVID-19.

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Про це повідомляє Reuters.

Виступ ізраїльської співачки Нуріт Гальрон проходив під відкритим небом в тель-авівському парку Яркон. Аби потрапити на нього, необхідно було пред'явити Green Pass.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

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Цей сертифікат був підтверджений урядом і запевнює, що той, хто його має, отримав обидві дози вакцини або вилікувався від COVID-19 та імовірно має імунітет.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Така система пропусків була запущена в Ізраїлі минулими вихідними. Green Pass дійсний протягом шести місяців після повного курсу вакцинації і дозволяє відвідувати тренажерні зали, басейни, театри і готелі.

Реклама Фото: REUTERS/Amir Cohen

Варто зазначити, що, завдяки оперативному розгортанню вакцини Pfizer-BioNTech, Ізраїль став світовим лідером у сфері імунізації населення. Наразі як мінімум одну з двох необхідних доз вакцини отримала вже майже половина ізраїльтян.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Нагадаємо, що через три тижні після початку масової вакцинації в Ізраїлі почався спад заражень і госпіталізацій через COVID-19.

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Але, незважаючи на це, влада ухвалила рішення продовжити заборону на в'їзд і виїзд із країни до 6 березня.

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