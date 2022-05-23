Первый пошел! Дипломаты РФ в ООН начали разоблачать режим Путина

Борис Бондарев осудил Владимира Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев осудил войну РФ против Украины. Также он подал в отставку. Кроме того, Бондарев раскритиковал министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Daily Express.

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Бондарев заявил, что за 20 лет работы ему приходилось наблюдать различные виражи российской внешней политики. По его словам, ему никогда еще так не было стыдно за свою страну и работу, как 24 февраля этого года.

"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, – не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, который жирной буквой Z перечеркнул все надежды на постепенное развитие в нашей стране успешного демократического общества", – сказал Бондарев.

Он подчеркнул, что инициаторы этой войны хотят остаться у власти навсегда, жить в помпезных дворцах, плавать на роскошных яхтах, наслаждаясь неограниченной властью и полной безнаказанностью. Бондарев отметил, что ради этого режим Путина готов принести в жертву много жизней.

Кроме того, Бондарев раскритиковал работу российского МИДа, заявив, что его уровень вранья и непрофессионализма ведомства постоянно рос, а в последние годы это приобрело катастрофический масштаб.

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"Министр Лавров – хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошел путь от профессионала и просвещенного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим работника министерства, до человека, который постоянно транслирует заявления, противоречащие друг другу, и грозит миру ядерным оружием! Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые не имеют ничего общего с реальными потребностями российского общества", – сказал Бондарев.

Он добавил, что у РФ больше не осталось союзников из-за ее агрессивной политики, и объявил об отставке.

"Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и идти губительным политическим курсом означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я решил уволиться", – подытожил Бондарев.

Заявление Бориса Бондарева

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"Это преступление": командир самолета авиакомпании РФ публично осудил войну против Украины

Командир самолета авиакомпании Российской Федерации "Победа" заявил пассажирам, что война в Украине является преступлением России. Видео опубликовало у себя на странице Telegram "Зеркало недели".

"Я считаю, что война с Украиной – это преступление. Я думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня поддержит и сделает все возможное, чтобы это остановить. Желательно прямо сейчас. Нам не нужна эта война!" – заявил пассажирам командир самолета.

Как отмечается, глава российского лоукостера "Победа" – один из первых, кто покинул Россию.

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