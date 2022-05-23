Перший пішов! Дипломати РФ в ООН почали викривати режим Путіна

Борис Бондарєв засудив Володимира Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник місії Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв засудив війну РФ проти України. Також він подав у відставку. Крім того, Бондарєв розкритикував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомляє Daily Express.

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Бондарєв заявив, що за 20 років роботи йому доводилося спостерігати різноманітні віражі російської зовнішньої політики. За його словами, йому ніколи ще не було так соромно за свою країну та роботу, як 24 лютого цього року.

"Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а фактично з усім західним світом, – не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії, який жирною літерою Z перекреслив усі надії на поступовий розвиток у нашій країні успішного демократичного суспільства", – сказав Бондарєв.

Він наголосив, що ініціатори цієї війни хочуть залишитися при владі назавжди, жити у помпезних палацах, плавати на розкішних яхтах, насолоджуючись необмеженою владою та повною безкарністю. Бондарєв зазначив, що заради цього режим Путіна готовий принести в жертву багато життів.

Крім того, Бондарєв розкритикував роботу російського МЗС і заявив, що рівень брехні та непрофесіоналізму відомства постійно зростав, але в останні роки це набуло катастрофічного масштабу.

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"Міністр Лавров – гарна ілюстрація деградації цієї системи. За 18 років він пройшов шлях від професіонала й освіченого інтелектуала, на якого хотілося рівнятися багатьом працівника міністерства, до людини, що постійно транслює заяви, які суперечать одна одній, і погрожує світові (тобто й Росії теж) ядерною зброєю! Сьогодні МЗС не займається дипломатією. Він сіє брехню, розпалює ненависть та війну. Дипломатія обслуговує приватні інтереси вузького кола осіб, які не мають нічого спільного з реальними потребами російського суспільства", – сказав Бондарєв.

Він додав, що в РФ більше не залишилося союзників через її агресивну політику, і оголосив про відставку.

"Я навчався на дипломата і хотів би й надалі працювати на свою країну. Але сьогодні, на жаль, залишатися на держслужбі та йти згубним політичним курсом означає зраджувати свою Батьківщину. Не хочу і не можу цього робити. Через це я вирішив звільнитися", – підсумував Бондарєв.

Заява Бориса Бондарєва

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"Це злочин": командир літака авіакомпанії РФ публічно засудив війну проти України

Командир літака авіакомпанії Російської Федерації "Побєда" заявив пасажирам, що війна в Україні є злочином Росії. Відео опублікувало в себе на сторінці в Telegram "Дзеркало тижня".

"Я вважаю, що війна з Україною – це злочин. Я думаю, що будь-який розсудливий громадянин мене підтримає і зробить усе можливе, щоб це зупинити. Бажано прямо зараз. Нам не потрібна ця війна!" – заявив пасажирам командир літака.

Як зазначається, глава російського лоукостера "Побєда" – один із перших, хто залишив Росію.

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