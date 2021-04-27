Первый рейтинг Time. ТОП-100 самых влиятельных компаний мира

Американский журнал Time впервые представил список 100 самых влиятельных компаний: социальные сети, технологические корпорации, фармацевтические гиганты и стриминговые сервисы.
Об этом говорится на сайте журнала.
В рейтинг попали компании, которые оказывают влияние на современный мир. Каждой присуждали баллы по критериям: актуальность, влияние, инновации, лидерство, амбиции и успех.
Список разделили на пять категорий:
"Первопроходцы" – Hello Sunshine, американская медиакомпания, созданная актрисой и продюсером Риз Уизерспун вместе с Otter Media в 2016 году.
"Лидеры" – Национальная баскетбольная ассоциация (NBA), входит в четверку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ и НФЛ.
"Инноваторы" – стартап Gro Intelligence, который помогает бороться с массовым голодом и глобальным потеплением.
"Гиганты" – крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире.
"Разрушители" – биотехнологическая компания Illumina, которая занимается разработкой систем анализа генетического разнообразия и биологических функций.
В списке самых влиятельных компаний также были соцсети Facebook, Twitter, TikTok, Zoom и Clubhouse.
Кроме того, были отмечены и фармацевтические компании, разрабатывающие и производящие вакцины от коронавируса – Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и BioNTech.
Недавно Новая Зеландия лишилась статуса самой лучшей страны для жизни во время пандемии коронавируса – впервые с начала распространения инфекции в мире. Теперь это первое место занимает Сингапур.
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