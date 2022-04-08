Песков объяснил свои слова о потерях России в Украине

Песков прокомментировал военные потери РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснился за свои слова о больших потерях в войне на территории Украины, сказанные в эфире телеканала SkyNews.
В ходе брифинга представитель Кремля сообщил, что опирался на данные Минобороны РФ.
"Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Минобороны. Это же значительная цифра", — сказал Песков.
Ложь РФ о потерях
Напомним, в интервью телеканалу SkyNews Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери на войне в Украине.
"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", — сказал он.
25 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о потерях в ходе войны в Украине.
"На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", — заявил он.
Из этого следует, что Россия почти в 20 раз занижает потери личного состава. По данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день в Украине погибло 19 тысяч российских военных.
Читайте также: