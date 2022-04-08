Пєсков пояснив свої слова про втрати Росії в Україні

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Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков пояснив свої слова про великі втрати у війні на території України, сказані в ефірі телеканалу SkyNews.

Під час брифінгу представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.

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"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", — сказав Пєсков.

Брехня РФ про втрати

Нагадаємо, в інтерв'ю телеканалу SkyNews Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат на війні в Україні.

"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", — сказав він.

25 березня начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗС Росії генерал-полковник Сергій Рудський повідомив про втрати під час війни в Україні.

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"На сьогодні загинув 1351 військовослужбовець, 3825 отримали поранення", — заявив він.

З цього випливає, що Росія майже у 20 разів занижує втрати особового складу. За даними Генштабу ЗСУ, на сьогоднішній день в Україні загинуло 19 тисяч російських військових.

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