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Росія вперше визнала великі втрати своїх військ у війні проти України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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7 квітня, 20:13
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Дмитро Пєсков заявив про велику трагедію для Росії
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні. Про це він сказав в ефірі телеканалу Sky News.

"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", — сказав він.

При цьому Пєсков назвав перевірені фотографії та супутникові знімки загиблих мирних жителів на вулицях українських міст "нахабним фейком".

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"Ми заперечуємо, що російські військові можуть мати щось спільне із цими звірствами і тим, що на вулицях Бучі були показані трупи", — сказав він.

Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

Україна неодноразово наголошувала, що не збирається повертати анексований півострів військовим шляхом, а налаштована на дипломатичний шлях.

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Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 18 900 осіб;
  • танків – 698;
  • бойових броньованих машин – 1891;
  • артилерійських систем – 332;
  • РСЗВ – 108;
  • коштів ППО – 55;
  • літаків – 150;
  • вертольотів – 135;
  • автомобільної техніки – 1358;
  • кораблів/катерів – 7;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
  • спеціальної техніки – 25;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18900
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1358
Транспорт
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Наші янголи-охоронці

Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

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