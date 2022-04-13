Пионтковский: Путина попытаются убрать до 9 мая – в Кремле начнется война

Пионтковский о планах Путина после поражения / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что в случае неудачи президента РФ Владимира Путина будут беспокоить не будущие границы прекращения огня, а собственное поражение в Москве. Попытка наступления на Донбасс может закончиться тем, что в Москве будут решать, кто виноват в неудачах РФ.

Об этом Пионтковский сказал в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"Если даже поражение киевское привело к тем процессам в Москве, о которых мы говорили, то второе их обострит до предела. Или Путину нужно будет обвинить по существу всех военных, кроме, может быть, этого нового палача, которого он назначил, в неудачах и попытаться их сместить, арестовать. Или военные нанесут ему превентивный удар. Это логика вот таких режимов. Авторитарно-фашистского типа режима. Они не переживают военное поражение", - сказал Пионтковский.

По его словам, попытка наступления на Донбасс может продлится максимум две недели, а потом в Москве будут решать, кто виноват.

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"Вся эта попытка Донбасского наступления, ну некоторые считают, что оно уже началось – вчера началось, сегодня, завтра, продлится максимум две недели. Значит до 1 мая. А потом как раз первая майская неделя на разбор полетов в Москве. 9 мая мы увидим уже совершенно другой бункер. Кто-то должен быть виноват", – добавил Пионтковский.

В НАТО ожидают "очень кровавого" этапа войны в Украине

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшее время в Украине может начаться новый масштабный этап боевых действий.

"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке – на Донбассе, так и на юге – в сторону Крыма и Мариуполя", – сказал Джоанэ, добавив, что второй этап войны является "неизбежным".

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия может снова попытаться захватить всю Украину, однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели – захватить юг и восток страны.

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Также сайт "Сегодня" информировал, что враг пытается захватить Мариуполь и Попасную, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

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