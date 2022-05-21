По миру начал распространяться новый вирус, от которого нет лекарств. Что нужно о нем знать

После коронавируса появился новый вирус / Фото: Коллаж: Сегодня

В Великобритании, Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Италии и Швеции зафиксированы случаи заражения новым вирусом – "обезьянья оспа". Об этом пишет ВВС.

Всемирная организация здравоохранения заявила о расследовании еще 50 возможных случаев и предупредила, что их, вероятно, будет еще больше.

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Где чаще всего встречается вирус

Обезьяна оспа чаще всего встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. За пределы этого региона ее возбудитель чаще всего попадает с побывавшими там людьми и животными.

Как протекает заболевание

Редкая вирусная инфекция как правило, протекает сравнительно мягко, и большинство больных выздоравливают в течение нескольких недель.

Вирус не так легко передается от человека к человеку и риск массового заражения очень низок.

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От оспы обезьян нет специфических лекарств, но вспышки можно контролировать с помощью профилактики.

Обезьянья оспа вызывает сыпь, которая обычно очень чешется, она проходит через несколько стадий, прежде чем превратиться в струп.

Есть ли вакцинация

Вакцина против обычной оспы Imvanex примерно на 85% эффективна против обезьяньей оспы, поскольку эти два вируса очень похожи.

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Британия уже закупает вакцины против оспы, чтобы помочь людям защититься от обезьяньей оспы.

Власти Испании тоже закупили тысячи доз вакцины против обычной оспы, чтобы справиться со вспышкой заболевания.

По информации экспертов, летом возможен рост заболеваемости обезьяньей оспой в странах Европы. Поскольку распространение вируса может ускориться из-за массовых фестивалей и вечеринок.

В мире зарегистрировано уже 50 случаев болезни, более 40 их них – в Европе. Оспой обезьян эту вирусную инфекцию назвали потому что возбудитель этой болезни принадлежит к семейству Poxviridae. Его открыли еще в 1958 году, после двух вспышек в лаборатории, где использовались обезьяны.

Оспа не новая болезнь

Оспа обезьян не новая болезнь. Первый подтвержденный случай заболевания человека произошел в 1970 году, когда вирус был обнаружен у ребенка в Демократической Республике Конго (ДРК). Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но с учетом COVID-19 страх перед новой крупной вспышкой понятен. Хотя оспа обезьян встречается редко она все же потенциально может вызывать тяжелое заболевание. Чиновники здравоохранения обеспокоены тем, что с увеличением количества поездок возникнет больше случаев.