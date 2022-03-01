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Почти 6 тысяч ликвидированных оккупантов. Потери России за пять дней вторжения

Светлана Москаленко
1 марта, 09:45
Украинская армия громит врага стремительными темпами

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый день украинские воины уничтожают более тысячи врагов. Об этом свидетельствует статистика потерь РФ во вторжении на территорию Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

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  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены

  • Самолеты – 29 ед.,
  • Вертолеты – 29 ед.,
  • Танки ‒ 198,
  • Боевые бронированные машины – 846,
  • Артиллерийские системы – 77,
  • Средства ПВО – 7,
  • РСЗО – 24,
  • Цистерны с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • Катера – 2 единицы,
  • Автомобильная техника – 305.

ВСУ уничтожили колонну военной техники оккупантов

Украинские защитники уничтожили колонну техники российских оккупантов. РФ потеряла 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей.

Об этом сообщили в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.