Почти 6 тысяч ликвидированных оккупантов. Потери России за пять дней вторжения

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Каждый день украинские воины уничтожают более тысячи врагов. Об этом свидетельствует статистика потерь РФ во вторжении на территорию Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

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В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены

Самолеты – 29 ед.,

Вертолеты – 29 ед.,

Танки ‒ 198,

Боевые бронированные машины – 846,

Артиллерийские системы – 77,

Средства ПВО – 7,

РСЗО – 24,

Цистерны с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Катера – 2 единицы,

Автомобильная техника – 305.

ВСУ уничтожили колонну военной техники оккупантов

Украинские защитники уничтожили колонну техники российских оккупантов. РФ потеряла 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей.

Об этом сообщили в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.