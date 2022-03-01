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Майже 6 тисяч ліквідованих окупантів. Втрати Росії за п'ять днів вторгнення

Світлана Москаленко
1 березня, 09:45
Українська армія громить ворога стрімкими темпами

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Щодня українські воїни знищують понад тисячу ворогів. Про це свідчить статистика втрат РФ у вторгненні на територію України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, сумарні орієнтовні втрати супротивника з 24.02 до 01.03 станом на 06:00 становили:

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  • В особовому складі – 5710 осіб, полонених – 200 осіб.

Знищені та пошкоджені

  • Літаки – 29 од.,
  • Гелікоптери – 29 од.,
  • Танки 198,
  • Бойові броньовані машини – 846,
  • Артилерійські системи – 77,
  • Засоби ППО – 7,
  • РСЗВ – 24,
  • Цистерни з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
  • Катери – 2 одиниці,
  • Автомобільна техніка – 305

ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів

Українські захисники знищили колону техніки російських окупантів. РФ втратила 2 танки, 8 БТРів та 12 автомобілів.

Про це повідомили у 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді.