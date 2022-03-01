Майже 6 тисяч ліквідованих окупантів. Втрати Росії за п'ять днів вторгнення

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Щодня українські воїни знищують понад тисячу ворогів. Про це свідчить статистика втрат РФ у вторгненні на територію України.
За даними Генерального штабу ЗСУ, сумарні орієнтовні втрати супротивника з 24.02 до 01.03 станом на 06:00 становили:
- В особовому складі – 5710 осіб, полонених – 200 осіб.
Знищені та пошкоджені
- Літаки – 29 од.,
- Гелікоптери – 29 од.,
- Танки 198,
- Бойові броньовані машини – 846,
- Артилерійські системи – 77,
- Засоби ППО – 7,
- РСЗВ – 24,
- Цистерни з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
- Катери – 2 одиниці,
- Автомобільна техніка – 305
ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Українські захисники знищили колону техніки російських окупантів. РФ втратила 2 танки, 8 БТРів та 12 автомобілів.
Про це повідомили у 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді.