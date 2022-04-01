Под Белгородом снова слышны звуки взрывов – СМИ

В селе под Белгородом не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские прокремлевские СМИ сообщают, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины".

Об этом сообщает ТАСС в Telegram.

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Издание заявило, что "выпущенный со стороны Украины снаряд" упал в селе Никольское Белгородской области.

"Выпущенный со стороны Украины снаряд упал в селе Никольское Белгородской области, жертв и разрушений нет, сообщил источник", – сказано в сообщении.

Что было в Белгороде

Ранее в Минобороны Украины опровергли фейк РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.

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"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", – сообщили в Минобороны.

По данным наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

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