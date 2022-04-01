Під Бєлгородом знову чутно звуки вибухів – ЗМІ

У селі під Білгородом не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські прокремлівські ЗМІ повідомляють, що в Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України".

Про це повідомляє ТАРС у Telegram.

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Видання заявило, що "випущений з боку України снаряд" впав у селі Микільське Бєлгородської області.

"Випущений з боку України снаряд впав у селі Микільське Бєлгородської області, жертв та руйнувань немає, повідомило джерело ", – сказано у повідомленні.

Що було у Бєлгороді

Раніше в Міноборони України спростували фейк РФ та заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Бєлгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.

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"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через халатність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію", – повідомили у Міноборони.

За даними наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

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