Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер – Гончаренко

Подорвался десантный катер ЧФ Д-106 / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Мариуполем подорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 "Акула" Черноморского флота Д-106. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Под Мариуполем на мине подорвался десантный катер ЧФ Д-106!" – написал он.

Косвенно эту информацию подтверждает и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, который сделал репост одного из таких сообщений.

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Соцсети сообщают, что десантный катер принимал участие в разминировании акватории Азовского моря.

В ВСУ и Минобороны РФ пока эту информацию не комментировали.

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Потери оккупантов

Российские оккупанты продолжают нести беспощадные потери в войне против украинцев. За последние сутки наибольшие потери в живой силе россияне понесли на Бахмутском направлении. К тому же были уничтожены танки, боевые бронированные машины и сбита крылатая ракета.