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Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер – Гончаренко

Наталья Магдык
30 июня, 13:42
Официальной информации пока нет ни от одной из сторон

Подорвался десантный катер ЧФ Д-106 / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Мариуполем подорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 "Акула" Черноморского флота Д-106. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Под Мариуполем на мине подорвался десантный катер ЧФ Д-106!" – написал он.

Косвенно эту информацию подтверждает и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, который сделал репост одного из таких сообщений.

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Соцсети сообщают, что десантный катер принимал участие в разминировании акватории Азовского моря.

В ВСУ и Минобороны РФ пока эту информацию не комментировали.

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Потери оккупантов

Российские оккупанты продолжают нести беспощадные потери в войне против украинцев. За последние сутки наибольшие потери в живой силе россияне понесли на Бахмутском направлении. К тому же были уничтожены танки, боевые бронированные машины и сбита крылатая ракета.

  • личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1573 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем – 790 (+9) ед.;
  • РСЗО – 246 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 104 (+1) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед.;
  • вертолетов – 185 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1);
  • крылатых ракет – 143 (+1);
  • кораблей/катеров – 14 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4) ед.;
  • специальной техники – 61 (+0).