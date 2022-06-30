Під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер – Гончаренко

Підірвався десантний катер ЧФ Д-106 / Фото: Колаж: Сьогодні
Під Маріуполем підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" Чорноморського флоту Д-106. Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106!", – написав він.
Побічно цю інформацію підтверджує і речник Одеської ОВА Сергій Братчук, який зробив репост одного з таких повідомлень.
Соцмережі повідомляють, що десантний катер брав участь у розмінуванні акваторії Азовського моря.
У ЗСУ та Міноборони РФ поки що цю інформацію не коментували.
Втрати окупантів
Російські окупанти продовжують нести нещадні втрати у війні проти українців. За останню добу найбільших втрат у живій силі росіяни зазнали на Бахмутському напрямку. До того ж було знищено танки, бойові броньовані машини та збито крилату ракету.
- особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1573 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 3726 (+6) од.;
- артилерійських систем – 790 (+9) од.;
- РСЗВ – 246 (+0) од.;
- коштів ППО – 104 (+1) од.;
- літаків – 217 (+0) од.;
- гелікоптерів – 185 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1);
- крилатих ракет – 143 (+1);
- кораблів/катерів – 14 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4) од.;
- спеціальної техніки – 61 (+0).