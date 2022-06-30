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Під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер – Гончаренко

Наталія Магдик
30 червня, 13:42
Офіційної інформації поки що немає від жодної зі сторін

Підірвався десантний катер ЧФ Д-106 / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Маріуполем підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" Чорноморського флоту Д-106. Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106!", – написав він.

Побічно цю інформацію підтверджує і речник Одеської ОВА Сергій Братчук, який зробив репост одного з таких повідомлень.

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Соцмережі повідомляють, що десантний катер брав участь у розмінуванні акваторії Азовського моря.

У ЗСУ та Міноборони РФ поки що цю інформацію не коментували.

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Втрати окупантів

Російські окупанти продовжують нести нещадні втрати у війні проти українців. За останню добу найбільших втрат у живій силі росіяни зазнали на Бахмутському напрямку. До того ж було знищено танки, бойові броньовані машини та збито крилату ракету.

  • особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1573 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 3726 (+6) од.;
  • артилерійських систем – 790 (+9) од.;
  • РСЗВ – 246 (+0) од.;
  • коштів ППО – 104 (+1) од.;
  • літаків – 217 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 185 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1);
  • крилатих ракет – 143 (+1);
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4) од.;
  • спеціальної техніки – 61 (+0).