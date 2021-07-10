"Поднимите мошонку". Навального каждый день снимают голым в СИЗО

Навальный рассказал о проверках в СИЗО. Коллаж "Сегодня"
Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что его ежедневно снимают на видео голым в СИЗО.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"У меня нюдсов сейчас больше, чем у самых развратных тик-токеров вашего города вместе взятых. Все дело в том, что тюремная система России обожает снимать вас голым. Например, в СИЗО-1 ты не только стандартно раздеваешься догола, собираясь на суд и возвращаясь с него, но и при каждом обыске камеры", – написал он.
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По инструкции Минюста России "полный обыск", то есть с раздеванием догола, проводится и до, и после встречи с адвокатом. Даже если встреча была через стекло, как в его случае.
По его словам те, кто снимает эти видео, говорит, что надо делать заключенному. Ему приказывают присесть три раза.
"Один раз меня просто поразили требованием: "Теперь поднимите мошонку. ШТОА?! Откуда ее поднять? С пола? Что за извращенная просьба?", - рассказал Навальный.
Однако если сначала эти манипуляции его дико смущали и он "даже втягивал живот", то сейчас Навальному все равно и забирая одежду после обыска, он "сначала возьмет носки, а не трусы – неприятно босыми ногами стоять на холодном кафеле".
Напомним, в феврале суд принял решение отменить условный срок, к которому Навального приговорили ранее, и применить реальный – 3,5 года колонии общего режима. Более подробно об этом деле читайте в материале: Одним абзацем. За что арестовали Навального.
Кроме того, в апреле против Навального начали новое дело по части 1 статьи 239 ("Создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан") УК РФ.
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