Подоляк раскрыл план Путина на 9 мая

9 мая ничего хорошего Украине не стоит ждать от властей РФ / Коллаж "Сегодня"
На самом деле для нынешней власти в России праздник 9 мая не является сакральным. Это больше пиар, рассчитанный на внутреннего пользователя, которому иногда нужно как-то поднимать настроение.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк телеведущему канала "Украина 24" Василию Голованову в эфире проекта FREEDOM.
Мнение
"На самом деле это скорее пиар. Такие праздники, которые должны вызвать у людей экзальтацию. Мне кажется, что это "победобесие" легендарное русское, это скорее принадлежность к психиатрическому состоянию под названием "Экзальтация". Тем не менее, для них это уже такая точка Икс, когда они хотят продемонстрировать свои понты в очередной раз. Они будут пытаться это сделать, все эти парады какие-то, масштабные мероприятия, концерты и тому подобное", – объяснил Подоляк.
Что касается угроз, которые постоянно раздаются от России, то Подоляк считает, что это больше медийная спекуляция, медийное нагнетание.
"Безусловно, Российская Федерация попытается проявить свой характер. Ну, я имею в виду свой звериный оскал, то есть какие-то там ракеты, но они у нас и так каждый день по мирным городам прилетают. То есть, это все мы можем ожидать. Какие-то показушные вещи, какие-то большие разговоры о том, какие "великие победы" Российская Федерация получает мы тоже можем ожидать", – отметил Подоляк.
Предложение для Путина
Особенно эффектно, иронизирует Подоляк, было бы показать эти победы в разрушенных городах востока Украины.
"Вот в Мариуполе действительно можно было провести российский парад и показать, что мы (россияне – Ред.) делаем с востоком Украины, как мы "освобождаем" восток Украины. Это было бы очень красиво. Конечно, с высоты птичьего полета показать отсутствующий, стертый с лица земли город под названием Мариуполь. Этот Мариуполь сегодня, в этом виде – это и есть концепция русского "русского мира"", – резюмировал представитель Офиса президента Украины.
9 мая
- В выходные перед 9 мая в Украине повышена угроза ракетных и авиационных ударов со стороны Российской Федерации. В эти дни, как сообщил президент Владимир Зеленский, необходимо особенно внимательно отнестись к сигналам воздушной тревоги.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Москва приложит неймоверные усилия, чтобы добить защитников "Азовстали" до 9 мая.
- За несколько часов до парада на Красной площади в Москве мировые лидеры стран G7 публично заявят о новых конкретных мерах, направленных на поддержку Украины.