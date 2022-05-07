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Зачем собирается саммит G7 с Зеленским за несколько часов до парада Путина

Аналитика "Сегодня"
Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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7 мая, 18:02
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Мировые лидеры публично заявят о новых конкретных мерах, направленных на поддержку Украины
Главной остается тема - добиться для Украины победы / Коллаж "Сегодня"
Главной остается тема - добиться для Украины победы / Коллаж "Сегодня"

В воскресенье 8 мая лидеры стран "Большой семерки" (G7) проведут переговоры по видеосвязи, чтобы выработать новые меры против России, развязавшей войну против Украины.

Будет участвовать в этой встрече и президент Украины Владимир Зеленский. А ведь еще совсем недавно – до аннексии Крыма в 2014 году – этот саммит имел формат G7+1, где почетное место занимала Россия.

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Сайт "Сегодня" выяснил, что будет происходить на саммите G7 и что от него ожидать.

Что известно

Международное агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщило, что лидеры Большой семерки, включая президента США Джозефа Байдена, проведут в воскресенье утром по вашингтонскому времени видеозвонок с президентом Украины Владимиром Зеленским в знак единства.

Время для этого звонка было выбрано не случайно – за несколько часов до того, как Россия начнет отмечать сакральный праздник Путина, от которого ожидаются разные неблагоприятные для Украины и мира в целом сценарии. Не случайно, как отмечается, выбран и председатель виртуального саммита – канцлер Германии Олаф Шольц, чья страна несет ответственность за развязанную в 1939 году Вторую мировую войну.

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"День Победы в этом году приобретает особое значение, учитывая, что Украина и Россия – жертвы нацистской Германии – сейчас находятся в состоянии войны, признал представитель правительства Германии", – пишет американское агентство US-News.

"Проведение этой встречи в воскресенье – возможность не только показать, насколько един Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что единство требует работы, требует усилий, требует крови, пота, иногда слез", – так прокомментировала выбранный для саммита день пресс-секретарь Белого дом Джен Псаки.

Ожидания

Переговоры лидеров стран G7, в которую входят США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада и Италия, будут сосредоточены на последних событиях, связанных с вторжением России в Украину, и усилиях по поддержке нашей страны.

"Мы должны продемонстрировать неизменное единство G7 в нашем коллективном ответе, в том числе путем наложения серьезных расходов на войну Путина", – заявил представитель Совета национальной безопасности США накануне встречи.

Пресс-секретарь Белого дом Джен Псаки рассказала, что официальные лица США обсуждают введение дополнительных "беспрецедентных" санкций в отношении российских олигархов и компаний, а также шаги по не допущению уклонения от санкций россиян, против которых ранее были введены ограничительные меры. Это также будет предметом обсуждения на встрече G7.

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"Мы работали в унисон с нашими партнерами по G7, чтобы усилить давление на путинский режим с помощью жестких санкций. В то же время мы усилили нашу поддержку экономики Украины – Великобритания лидирует в отмене всех тарифов на импорт. Сколько бы времени это ни заняло, мы полны решимости добиться победы Украины и восстановления ее суверенитета. Вместе с нашими союзниками мы можем победить в новой эре мира, безопасности и процветания", – написала в своем обращении по поводу предстоящей встречи глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Помощь мира

Тем не менее к этому саммиту западные союзники подходят с неподписанным законопроектом по ленд-лизу для Украины, который был принят Конгрессом США еще 29 апреля, и неодобренным шестым пакетом санкций от ЕС, о котором было объявлено 4 мая.

Есть мнение, что Джозеф Байден подпишет закон о ленд-лизе 9 Мая. Это будет иметь символическое значение – данная схема была создана США для помощи европейским союзникам, включая СССР в борьбе против Гитлера.

Сейчас от Байдена ожидается подписание очередного пакета военной помощи для Украины на $100 млн. Эти деньги пойдут на закупку боеприпасов для гаубиц, которые уже работают по позициям российской армии на Донбассе.

С европейскими санкциями все намного сложнее. Шестой пакет включает важную составляющую – эмбарго на российскую нефть. А от нее не собираются отказываться ряд стран ЕС. Например, Венгрия. Пророссийский премьер-министр этой страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает шестой пакет санкций против РФ, поскольку считает его "исторической ошибкой" и убежден, что он подорвет экономику его страны.

По данным агентства Bloomberg, в Европейской комиссии ищут варианты, как получить одобрение по 6-му пакету санкций и одновременно удовлетворить страны, выступающие против нефтяного эмбарго. В ЕС предлагают освободить Венгрию, Словакию и Чехию от нефтяного эмбарго до 2024 года.

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