Навіщо збирається саміт G7 із Зеленським за кілька годин до параду Путіна

Світові лідери публічно заявлять про нові конкретні заходи, спрямовані на підтримку України

У неділю 8 травня лідери країн "Великої сімки" (G7) проведуть переговори в режимі відеозв'язку, щоб виробити нові заходи проти Росії, що розв'язала війну проти України.

Братиме участь у цій зустрічі і президент України Володимир Зеленський. А ще зовсім недавно – до анексії Криму у 2014 році – цей саміт мав формат G7+1, де почесне місце займала Росія.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, що відбуватиметься на саміті G7 і на що від нього треба чекати.

Що відомо

Міжнародне агентство Reuters з посиланням на Білий дім повідомило, що лідери Великої сімки, включаючи президента США Джозефа Байдена, проведуть у неділю вранці за вашингтонським часом відеосаміт із запрошеним президентом України Володимиром Зеленським на знак єдності.

Час для цього дзвінка був обраний не випадково – за кілька годин до того, як Росія почне відзначати сакральне свято Путіна, від якого очікуються різні несприятливі для України та світу загалом сценарії . Невипадково, як зазначається, обрано і голову віртуального саміту – канцлера Німеччини Олафа Шольца , чия країна відповіда за розв'язану 1939 року Другу світову війну.

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"День Перемоги цього року набуває особливого значення з огляду на те, що Україна та Росія – жертви нацистської Німеччини – зараз перебувають у стані війни, визнав представник уряду Німеччини", – пише американська агенція US-News.

"Проведення цієї зустрічі у неділю – можливість не тільки показати, наскільки єдиний Захід у протистоянні агресії та вторгненню президента Путіна, але й показати, що єдність вимагає роботи, вимагає зусиль, вимагає крові, поту, іноді сліз. ", – так прокоментувала обраний для саміту день прес-секретар Білого дому Джен Псакі .

Очікування

Переговори лідерів країн G7, до яких входять США, Великобританія, Франція, Німеччина, Японія, Канада та Італія, будуть зосереджені на останніх подіях, пов'язаних з вторгненням Росії в Україну, та зусиллями з підтримки нашої країни.

"Ми маємо продемонструвати незмінну єдність G7 у нашій колективній відповіді, у тому числі шляхом накладення серйозних витрат на війну Путіна", – заявив представник Ради національної безпеки США напередодні зустрічі.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі розповіла, що офіційні особи США обговорюють запровадження додаткових "безпрецедентних" санкцій щодо російських олігархів та компаній, а також кроки щодо недопущення ухилення від санкцій росіян, проти яких раніше були введені обмежувальні заходи. Це також буде предметом обговорення на зустрічі G7.

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" Ми працювали в унісон з нашими партнерами з G7, щоб посилити тиск на путінський режим за допомогою жорстких санкцій. Водночас ми посилили нашу підтримку економіки України. Великобританія лідує у скасуванні всіх тарифів на імпорт. Скільки б часу це не зайняло, ми сповнені рішучості здобути перемогу України та відновлення її суверенітету. Разом із нашими союзниками ми можемо перемогти у новій ері миру, безпеки та процвітання" , – написала у своєму зверненні з приводу майбутньої зустрічі глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Допомога світу

Проте до цього саміту західні союзники підходять із непідписаним законопроектом щодо ленд-лізу для України , який був прийнятий Конгресом США ще 29 квітня, та несхваленим шостим пакетом санкцій від ЄС, про яке було оголошено 4 травня.

Є думка, що Джозеф Байден підпише закон про ленд-ліз 9 Травня. Це матиме символічне значення – ця схема була створена США для допомоги європейським союзникам, включаючи СРСР у боротьбі проти Гітлера.

Наразі від Байдена очікується підписання чергового пакету військової допомоги для України на $100 млн. Ці гроші підуть на закупівлю боєприпасів для гаубиць , які вже працюють за позиціями російської армії на Донбасі .

З європейськими санкціями все набагато складніше. Шостий пакет включає важливу складову – ембарго на російську нафту. А від неї не збирається відмовлятися низка країн ЄС. Наприклад, Угорщина. Проросійський прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримує шостий пакет санкцій проти РФ, оскільки вважає його "історичною помилкою" та переконаний в тому, що він підірве економіку його країни.

За даними агентства Bloomberg, у Європейській комісії шукають варіанти, як отримати схвалення за 6-м пакетом санкцій та одночасно задовольнити країни, які виступають проти нафтового ембарго. У ЄС пропонують звільнити Угорщину, Словаччину та Чехію від нафтового ембарго до 2024 року.

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