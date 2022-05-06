США готують новий пакет допомоги Україні: на що підуть 100 млн доларів

Поки що з незрозумілих причин не підписаний історичний закон про ленд-ліз для України, Америка не може призупинити постачання зброї нашій країні. Тому очікується, що днями президент США Джозеф Байден підпише новий пакет збройної допомоги для України на $100 млн.
Про це повідомило міжнародне агентство Reuters з посиланням на свої джерела у Білому домі.
На що дають гроші
Байден підпише новий пакет допомоги для того, щоб стало можливим постачання нової партії боєприпасів. Це підтвердили журналістам три американські чиновники.
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Чиновники на умовах анонімності заявили, що останній пакет, швидше за все, включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці.
Американська допомога
- У Міноборони США розповіли, що діляться з Україною даними розвідки щодо ситуації на полі бою, проте не передають інформацію про місцезнаходження вищих воєначальників армії РФ.
- Прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати продовжують постачати зброю Україні. У п'ятницю, 6 травня, надійде нова партія. Імовірно – ще 5000 протитанкових ракет Javelin.
- Український генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, що в Україну вже надійшла зброя, завдяки якій ЗСУ планують "перемолоти армію та техніку супротивника". Мова про американські гаубиці, з якими зараз навчаються працюватимуть українські військовослужбовці.
- Також очікуємо на американські бронетранспортери М113, які нещодавно відправили США до України.