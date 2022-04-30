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СЬОГОДНІ Світові новини США

Пентагон відправляє бронетранспортери М113 в Україну (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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30 квітня, 18:18
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Незабаром вони будуть у нашій країні
Перевантаження бронетранспортерів відбувається в форті Stewart в штаті Джорджія/Фото: колаж: "Сьогодні"
Перевантаження бронетранспортерів відбувається в форті Stewart в штаті Джорджія/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерство оборони США приступило до перевантаження бронетранспортерів M113 для відправки в Україну.

Про це повідомляє Міноборони США у Twitter.

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Деталі

"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, що прямують в Україну, на причепи вантажівок", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що перевантаження відбувається у форті Stewart у штаті Джорджія.

У Пентагоні не вірять, що Путін застосує ядерну зброю

США не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї, попри недавню ескалацію риторики Москви.

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Високопосадовець міністерства оборони США зазначив, що території НАТО наразі загрози немає.

"Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не оцінюємо, що існує загроза застосування ядерної зброї і немає загрози території НАТО", – заявив чиновник на умовах анонімності.

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