Пентагон відправляє бронетранспортери М113 в Україну (відео)

Міністерство оборони США приступило до перевантаження бронетранспортерів M113 для відправки в Україну.
Про це повідомляє Міноборони США у Twitter.
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"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, що прямують в Україну, на причепи вантажівок", — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що перевантаження відбувається у форті Stewart у штаті Джорджія.
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.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3— Department of Defense (@DeptofDefense) April 30, 2022
У Пентагоні не вірять, що Путін застосує ядерну зброю
США не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї, попри недавню ескалацію риторики Москви.
Високопосадовець міністерства оборони США зазначив, що території НАТО наразі загрози немає.
"Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не оцінюємо, що існує загроза застосування ядерної зброї і немає загрози території НАТО", – заявив чиновник на умовах анонімності.