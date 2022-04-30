Пентагон відправляє бронетранспортери М113 в Україну (відео)

Незабаром вони будуть у нашій країні

Перевантаження бронетранспортерів відбувається в форті Stewart в штаті Джорджія/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерство оборони США приступило до перевантаження бронетранспортерів M113 для відправки в Україну.

Про це повідомляє Міноборони США у Twitter.

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"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, що прямують в Україну, на причепи вантажівок", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що перевантаження відбувається у форті Stewart у штаті Джорджія.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3 — Department of Defense (@DeptofDefense) April 30, 2022

У Пентагоні не вірять, що Путін застосує ядерну зброю

США не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї, попри недавню ескалацію риторики Москви.

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Високопосадовець міністерства оборони США зазначив, що території НАТО наразі загрози немає.

"Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не оцінюємо, що існує загроза застосування ядерної зброї і немає загрози території НАТО", – заявив чиновник на умовах анонімності.

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