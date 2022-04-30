Пентагон отправляет бронетранспортеры М113 в Украину (видео)

Уже скоро они будут в нашей стране

Перегрузка бронетранспортеров происходит в форте Stewart в штате Джорджия/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство обороны США приступило к перегрузке бронетранспортеров M113 для отправки в Украину.

Об этом сообщает Минобороны США в Twitter.

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"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что перегрузка происходит в форте Stewart в штате Джорджия.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3 — Department of Defense (@DeptofDefense) April 30, 2022

В Пентагоне не верят, что Путин применит ядерное оружие

США не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.

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Высокопоставленное лицо министерства обороны США отметило, что территории НАТО пока угрозы нет.

"Мы продолжаем каждый день следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не оцениваем, что существует угроза применения ядерного оружия и нет угрозы территории НАТО", — заявил чиновник на условиях анонимности.

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