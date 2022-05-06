США готовят новый пакет помощи Украине: на что пойдут 100 млн долларов

Джозеф Байден подпишет указ в ближайшее время

Практически ежедневно США отгружают Украине оружие / Коллаж "Сегодня"

Пока по непонятным причинам не подписан исторический закон про ленд-лиз для Украины, Америка не может приостановить поставку оружия нашей стране. А посему ожидается, что на днях президент США Джозеф Байден подпишет новый пакет вооруженной помощи для Украины на $100 млн.

Об этом сообщило международное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.

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На что дают деньги

Байден подпишет новый пакет помощи для того, чтобы стала возможной поставка новой партии боеприпасов. Это подтвердили журналистам три американских чиновника.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что последний пакет, скорее всего, будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

Американская помощь