Ленд-лиз 2022. США приняли исторический закон о военной помощи Украине

После путинского вторжения в Украину, планета очнулась окончательно лишь сегодня утром, 29 апреля. Конгресс США впервые с 1941 года принял закон о ленд-лизе. Этот военный закон должен помочь Украине в отражении российского нашествия.

Исторический парадокс в том, что США помогли СССР победить немецких нацистов, и теперь помогают Украине победить их духовных наследников из России.

Сайт "Сегодня" разбирается, что получит Украина и как теперь может измениться обстановка в Европе.

Напомним, как развивались события. Верхняя палата Конгресса (Сенат США - Ред.) еще 6 апреля утвердила проект закона о ленд-лизе. Причем это произошло единогласно. "За" проголосовали все 100 сенаторов. 48 демократов, 50 республиканцев и 2 независимых сенатора. Это беспрецедентный случай.

Документ существенно расширяет полномочия президента Джо Байдена и возможности Вашингтона по оказанию военной помощи Украине.

После Сената документ должны были утвердить в Палате представителей, что и произошло, как сообщает пресс-служба Капитолия. "За" – 417 голосов, против ничтожного десятка против… Причем против голосовали только члены Республиканской партии, еще три конгрессмена воздержались.

"Палата представителей приняла S. 3522 – Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года 417 голосами против 10", – заявила пресс-служба Капитолия в своем Twitter.

The House passed S. 3522 Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 by a vote of 417-10. https://t.co/qP9Wm0n74a