Ленд-ліз 2022. США ухвалили історичний закон про військову допомогу Україні

В історії це другий такий документ. Перший був прийнятий в 1941 для боротьби з гітлерівською Німеччиною

/ Фото: "Сегодня"

Після путінського вторгнення в Україну, планета прокинулася остаточно лише сьогодні вранці, 29 квітня Конгрес США вперше з 1941 року ухвалив закон про ленд-ліз. Цей військовий закон має допомогти Україні у відбитті російської навали.

Історичний парадокс у тому, що США допомогли СРСР перемогти німецьких нацистів, і тепер допомагають Україні перемогти їхніх духовних спадкоємців з Росії.

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Сайт "Сьогодні" розбирається, що отримає Україна і як тепер може змінитися обстановка в Європі.

На Капітолії творили історію

Нагадаємо, як розвивалися події. Верхня палата Конгресу ( Сенат США – Ред.) ще 6 квітня затвердила проєкт закону про ленд-ліз. Причому це сталося одноголосно. "За" проголосували усі 100 сенаторів. 48 демократів, 50 республіканців та 2 незалежні сенатори. Це безпрецедентний випадок.

Документ суттєво розширює повноваження президента Джо Байдена та можливості Вашингтона щодо надання військової допомоги Україні.

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Після Сенату документ мали затвердити у Палаті представників, що й сталося, як повідомляє пресслужба Капітолію. "За" – 417 голосів, проти нікчемного десятка проти… Причому проти голосували лише члени Республіканської партії, ще три конгресмени утрималися.

"Палата представників ухвалила S. 3522 – Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року 417 голосами проти 10", – заявила пресслужба Капітолію у своєму Twitter.

The House passed S. 3522 Ukraine Democracy Defense Lend-Lease З 2022 по 417-10. https://t.co/qP9Wm0n74a - House Press Gallery (@HouseDailyPress) April 28, 2022

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Щоб закон почав працювати, залишилася справа за малим. Президент США Джо Байден має підписати його.

Як ленд-ліз допоміг поламати Гітлера

Голосування у Конгресі США це дійсно історична подія, який може встановити тренди на десятиліття вперед.

По суті, це відновлення державної програми допомоги країні, яка воює проти нацизму. У 1941 році США ухвалили державний Lend Lease Act , який дозволив налагодити постачання до СРСР військової техніки, пального, продовольства, ліків та боєприпасів.

Це була фактично безкоштовна допомога. За всі постачання платило Держказначейство США, а СРСР мав повернути вцілілу техніку після остаточної перемоги над Гітлером.

Радянський Союз за програмою ленд-лізу отримав від США товарів, енергоресурсів, промислового обладнання, продовольства та озброєнь на 11,3 мільярда доларів. Як передає "Вікіпедія" за курсом 2015 року це становило б суму приблизно в 160 мільярдів доларів. За цінами ж 2022 року цілком можна говорити й про 200 мільярдів.

Щоб забезпечити отримання Сталіним таких необхідних йому ресурсів США передали Москві 596 транспортних кораблів. Постачання на фронт йшли через північний порт Мурманська, Індію та Далекий Схід.

Що тепер може отримати Україна

Дуже погана новина для Путіна. У разі підписання акту про ленд-ліз Байденом військова допомога Україні суттєво спроститься. І на театрі воєнних дій може настати рішучий перелом.

Адже ні для кого не секрет, що Росія має перевагу у живій силі та техніці. І навіть якщо танки Москви беззахисні на полі бою перед "Джавелінами", то їх однаково багато і знищувати їх доводиться в режимі 24/7.

Те саме і з ракетним обстрілом. Росія бере кількістю своїх "Калібрів" і "Кинжалів", і наші сили ППО потребують серйозного посилення.

Отже, ось яку техніку можуть отримати ЗСУ після ухвалення закону про ленд-ліз. Телеграм-канал "Сьогодні".

У схваленому Конгресом документі президенту США надано додаткові (і що дуже важливо розширені повноваження) щодо прийняття екстрених рішень щодо надання військової допомоги Україні.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, як діятиме новий закон.

"У тексті документу йдеться про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та інших цілей.



Після ухвалення акту глава Білого Дому зобов'язаний протягом 60 днів встановити прискорені процедури доставляння продукції, – заявив Андрій Єрмак.

С-300 уже захищає Україну

Не встигли просохнути чорнила під прийнятим документом про ленд-ліз, як наші військові вже попередили агресора.

"Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно посилив протиповітряну оборону у південному регіоні.

ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти великої кількості об'єктів російських окупантів і може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на відстані від 5 до 150 км. До того ж, не важливо, на якій висоті летить ціль – 10 метрів або 27 км", – заявило наше командування.

Збіг? Ну, звичайно ж він...