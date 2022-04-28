День перемоги. У Росії почали лякати Казахстан долею України (відео)

У відповідь російському пропагандисту заявили, що казахи бажають перемоги Києву

/ Фото: "Сегодня"

Москва знайшла собі ще одного ворога у СНД. Казахстан відмовився проводити цього року військовий парад на день перемоги 9 травня, і по владі республіки на повну потужність запрацювала важка артилерія кремлівської пропаганди.

Тигран Кеосаян, чоловік Маргарити Симоньян (головреда RT, головного рупора путінської пропаганди), публічно почав загрожувати офіційному Нур-Султану.

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Хамство і лексика підворіття від пропагандиста

Казахстан уже другий рік поспіль скасовує військовий парад 9 травня. Офіційна версія – епідемія коронавірусу в країні. Але цього разу рішення незалежної країни викликало неприховане роздратування Кремля, і звідти надійшла команда "мочити".

Тигран Кеосаян взяв під козирок та записав потрібне відео. Причому у висловлюваннях пропагандист не соромився і використав звичні для себе хамський тон і лексику підворіття.

"Хлопці, ви справді вирішили, що Росія кудись випарується? Емігрує на Марс... На Україну уважно гляньте, подумайте серйозно. Ну і думаю, що нашим відповідальним особам теж треба переоцінити і переглянути рівень взаємовідносин. Тому що, дорогі мої, якщо ви вважаєте, що можна й надалі бути такими хитромудрими і вам за це не буде нічого, ви помиляєтеся.

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Йде війна. А ось усім іншим, особливо братнім країнам, потрібно визначатися та обирати бік. А нам уважно подивитись – хто з нами, а хто ні… Досить, вистачить, хлопці, награлися у безоплатну допомогу – рятувати вашу владу в Казахстані, бардак ваш припиняти. А ви парад скасовуєте? Серйозно?" – видав Кеосаян.

Казахстан знає, що стоїть за погрозами та словами про братерство

МЗС Казахстану не стало вдавати, що нічого особливого не сталося, і у відповіді на випад Кеосаяна чітко дало зрозуміти, що знає, хто дав йому команду. Як запобіжний захід МЗС Казахстану заявило, що Кеосяну буде закрито в'їзд до країни.

"Звертає на себе увагу образливий та необ'єктивний по суті виступ російського журналіста Тиграна Кеосаяна. Можливо, його заява відображає погляди певної частини російської громадськості та політичного істеблішменту, але жодним чином не відповідає духу та змісту співпраці між нашими країнами та наявними домовленостями.

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Подібні виступи отруюють атмосферу добросусідських взаємовідносин. Гадаю, він буде включений до списку осіб, небажаних для в'їзду до Казахстану", – заявив речник МЗС Айбек Смадіяров, як передає телеграм-канал "Новини Казахстану.

В Україні також дали зрозуміти, що стежать за ситуацією, та попередили Нур-Султан. Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи ескалацію в "невизнаній ПМР", заявив, що загроза йде не лише для Молдови, а й для Казахстану, як передає телеграм-канал "Сьогодні".

"У цьому конкретно бере участь РФ, вона його модерує... Лавров заявив, що молдавани є їхніми братами. І більше того, братами є і казахи. Тому їм потрібно приготуватися, це може бути початок такого "братства" на території Молдови", – сказав Данілов.

"Ми чекаємо на перемогу України"

Брудний випад кремлівської обслуги не залишився поза увагою казахських користувачів Мережі.

Громадський діяч Арман Шураєв записав відеовідповідь, в якій знущально зазначив, що Кеосаяна, ймовірно, заразила дружина. І діагноз хвороби – "вата головного мозку".

Арман Шураєв також видав відповідь і щодо скасування військового параду на день перемоги.

"Я скажу, що ми всі казахи, всі практично 100%, чекаємо на перемогу України над Росією. І цей день перемоги України ми відзначатимемо зі сльозами і з радістю на очах", – заявив Шураєв.

Казахстан пообіцяв Європі не допомагати Москві

Відносини між Москвою та Нур-Султаном далекі від безхмарних. І почалося це не раптом, не сьогодні та не вчора. Москва відкрито і давно висуває територіальні претензії на північні райони Казахстану та висловлює невдоволення мовною політикою Нур-Султана (2018 року тут перевели алфавіт з кирилиці на латиницю. – Ред.).

Одним з найболючіших уколів для Кремля стала публічна заява Казахстану, що республіка підтримує територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах та ніколи не визнає маріонеткові "ЛДНР".

Цікаво, що ця заява прозвучала у самий розпал російського вторгнення в Україну. Сталося це у Брюсселі після офіційних переговорів ЄС та Казахстану, на яких і пролунали тривожні дзвінки для Москви.

Так, наприклад, як передає EuracTIV, перший заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов заявив, що " Казахстан поважає територіальну цілісність України, країна "не визнавала і не визнає" ні анексію Криму, ні сепаратистські "ЛДНР".

Більш того, Сулейменов запевнив Європу, що Казахстан не допомагатиме Кремлю обходити західні санкції.

Серйознішого удару по всіх помилкових ідеологічних кліше Кремля важко собі уявити.

Казахи теж тренують бойових гусей проти Москви

Путін та Со провели масовану інформаційну кампанію зі звинувачення України у створенні секретної біологічної зброї, яку мали доставляти до Росії гуси та голуби. Так автори божевільної ідеї намагалися хоч якось виправдати агресію.

На всі ці сенсаційні викриття нормальні люди відповіли масою знущання. Так, зокрема, відомий український лікар Євген Комаровський висміяв всю цю пропагандистську нісенітницю і був занесений до списку ворогів Росії.

Але машина пропаганди працює за своїми законами, і звинувачення у розробках біологічної зброї понеслися у бік Казахстану.

У ЗМІ пішла хвиля рекомендованих публікацій, у яких Нур-Султан прямо звинувачують у тому, що він надав свою територію для біолабораторій Заходу. Висновок усіх цих статей один – у біолабораторіях розробляють біологічну та бактеріологічну зброю, що є прямою загрозою Росії.

Сенатор Ахилбек Курішбаєв пішов на те, щоб дати розгорнуту відповідь на всі звинувачення Москви, як передають Новини Казахстану: "Наші біологічні лабораторії рівня BSL-3 займаються розробкою діагностичних та профілактичних препаратів проти особливо небезпечних патогенних мікроорганізмів... Особливо небезпечні віруси першої групи з високим рівнем смертності тут не виділяються".

Сенатор додав, що всі лабораторії належать Казахстану і не одержують закордонних грантів. У них не працюють іноземні лікарі та вчені.

"Наші лабораторії не підзвітні зарубіжним країнам. Вони не є секретними та закритими об'єктами. Їхня робота абсолютно прозора і будь-коли може бути проінспектована міжнародними експертами... Заяви зарубіжних політиків про те, що зазначені лабораторії можуть під контролем іноземних держав займатися воєнно-біологічною діяльністю, абсолютно безпідставні", – додав сенатор.

Хто залишився в Росії після відходу "Durex" та "Сontex"

З Росії масово йдуть компанії, корпорації та бренди. Як з'ясувалося, РФ самостійно не може виробляти навіть цвяхи, що стало одкровенням для голови сенату Держдуми Валентини Матвієнко. А один з російських учених запропонував навіть робити туалетний папір з каменю.

Але армія пропагандистів продовжує запевняти населення, що все йде відмінно. Опозиційний телеграм-канал "Крем" іронічно прокоментував вихід товарів та історичну роль Маргарити Симоньян і її чоловіка Тиграна Кеосаяна.

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