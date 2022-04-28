Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У РФ закликали знищити урядовий квартал у Києві (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 квітня, 14:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" заявили, що потрібно завдати кількох демонстративних ударів по столиці України
У Росії хочуть знищити урядовий квартал. Фото: колаж "Сьогодні"
У Росії хочуть знищити урядовий квартал. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії активно обговорюють те, що потрібно нібито демонстративно знищити урядовий квартал у Києві, особливо будівлю Верховної Ради.

Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Реклама

На записі можна побачити, як у прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" обговорюють знищення багатьох будівель у Києві.

"Потрібно завдати кількох демонстративних ударів по Києву. Необов'язково, щоб там було багато жертв, це можна зробити і в нічний час. Генеральний штаб, Міністерство оборони, будівля Верховної Ради, урядовий квартал... Урядовий квартал треба зрівняти із землею, просто демонстративно, без жодного військового сенсу", – заявили в РФ.

Росія планує максимально знищити інфраструктуру України

Росія планує максимально знищити інфраструктуру України та її державність. Проте також фіксуються десятки відмов росіян заходити на територію нашої країни. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Тривають бої. Поки слова росіян, що вони зменшать інтенсивність бойових дій, лише слова. У Маріуполі бої весь час. У них у планах насамперед знищення державності. Інших стратегій я в них не бачу", – стверджує Вадим Денисенко.

Реклама

За словами радника, російська армія ще має чим стріляти. Окупанти мають великий резерв боєприпасів. Проте росіяни відмовляються заходити на територію України.

"Ми фіксуємо десятки відмов росіян заходити на територію України. Але всі вони змінюються. Ті, хто 3 тижні тому був розгублений, зараз може бути жорсткішим. Вони мають накази стріляти в мирних. Тепер Росія намагається максимально знищувати інфраструктуру, а потім вводити війська", – додав Вадим Денисенко.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 28 квітня
1
Особовий склад 22 800
Особовий склад
2
Літаки 187
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 970
Танки
5
ББМ 2389
ББМ
6
Артилерія 431
Артилерія
7
Засоби ППО 72
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 215
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1688
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратимів… Несольоний Михайло Михайлович - молодший сержант, водій санітарного транспортеру 16-го окремого мотопіхотного батальону “Полтава” 58-ї ОМБр. Незважаючи на шалений вогонь супротивника, заїхав в зону бойових дій, щоб врятувати поранених. Встиг евакуювати багатьох людей, але сам потрапив під обстріл російських окупантів і загинув. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Сирський Олександр Станіславович - генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оборони Києва. За успішну оборону столиці, особисту мужність і героїзм був нагороджений спочатку орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а згодом - “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти