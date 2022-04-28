У РФ закликали знищити урядовий квартал у Києві (відео)

У прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" заявили, що потрібно завдати кількох демонстративних ударів по столиці України

У Росії хочуть знищити урядовий квартал. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії активно обговорюють те, що потрібно нібито демонстративно знищити урядовий квартал у Києві, особливо будівлю Верховної Ради.

Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Реклама

На записі можна побачити, як у прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" обговорюють знищення багатьох будівель у Києві.

"Потрібно завдати кількох демонстративних ударів по Києву. Необов'язково, щоб там було багато жертв, це можна зробити і в нічний час. Генеральний штаб, Міністерство оборони, будівля Верховної Ради, урядовий квартал... Урядовий квартал треба зрівняти із землею, просто демонстративно, без жодного військового сенсу", – заявили в РФ.

Росія планує максимально знищити інфраструктуру України

Росія планує максимально знищити інфраструктуру України та її державність. Проте також фіксуються десятки відмов росіян заходити на територію нашої країни. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Тривають бої. Поки слова росіян, що вони зменшать інтенсивність бойових дій, лише слова. У Маріуполі бої весь час. У них у планах насамперед знищення державності. Інших стратегій я в них не бачу", – стверджує Вадим Денисенко.

Реклама

За словами радника, російська армія ще має чим стріляти. Окупанти мають великий резерв боєприпасів. Проте росіяни відмовляються заходити на територію України.

"Ми фіксуємо десятки відмов росіян заходити на територію України. Але всі вони змінюються. Ті, хто 3 тижні тому був розгублений, зараз може бути жорсткішим. Вони мають накази стріляти в мирних. Тепер Росія намагається максимально знищувати інфраструктуру, а потім вводити війська", – додав Вадим Денисенко.

Раніше ми писали: